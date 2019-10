Kardin teeb ruumist kodu 

Aktsent olgu üks

Ruumi sisustamisel kehtib kindel reegel – pilkupüüdvaid elemente ei tohi olla liiga palju. Kui toakeskmes on efektne roosa diivan või julge disainiga suured valgustid, jäägu kardinad rahulikuks taustaks ja sulandagu seinaga. Kui aga toa sisustus on tagasihoidlik nii stiili kui ka värvivaliku poolest, siis võib kardinatele anda kandvama rolli ning valida julgeid värve, suuri mustreid, sätendavaid materjale.



Trendikas vs praktiline

Naturaalsed kangad on trendikad ja alati moes, kuid siin tasub mõelda ka praktilisuse peale. Näiteks, linased kardinad on ilusad ja väljapeetud, kuid neid on keerulisem hooldada. Pesumasinaga pestes tuleb hoolikalt valida pesuprogrammi ning ikka on oht, et kangas võib kokku tõmbuda. Kindlam on kasutada keemilist puhastust. Oled sa selleks valmis? Samuti jääb linane kangas alati veidi kortsu – kas see meeldib sulle ja sobib sinu koju? Lihtsamini hooldatav materjal on polüester, mida saab pesta koduses pesumasinas kuni 60 kraadise temperatuuriga ning kangas jääb pärast kuivamist siledaks.



Kardin muudab toa geomeetriat

Kui laed on madalad, tulevad appi maani kardinad ning lakke paigaldatud siinid, mis teevad laed visuaalselt kõrgemaks ja ruumi avaramaks. Kõige praktilisem kardina pikkus on 0,5-1 cm põrandast, kuid romantilisema või boheemlasliku efekti saavutamiseks, võib jätta kardinad ka põrandale lohisema. Selline stiil sobib ka rohkem kodudesse, kus ei ole väikseid lapsi ja lemmikloomi. Ka akna suurust saab kardina abiga „korrigeerida“. Kui siinid jooksevad seinast seina ning kardin on maast laeni, tekib mulje, et aken ongi seinasuurune ja avar, kuigi ei pruugi seda tegelikkuses olla. Kui valid heledama kanga, annavad kardinad ka toale visuaalselt avarust juurde.



Erikujulised aknad

Olgu see arhitekti loovus või projekteerimisvajadus, kuid mõni aken juhtub olema erilise kujuga – näiteks kolmnurga kujuline või ümar. Kõige kurvem oleks tõmmata ümara akna ette kandiline ruloo! Kardin peaks aknakuju järgima ja siin tuleb otsida erilahendusi, näiteks erikujulised volditavad kardinad. Voldikkardin sobib hästi ka katuseakna ette, kui rulood ei sobi või ei meeldi. Mõelda võib ka hubasemale külgkardinate lahendusele, kus üks kardinapuu hoiab kardinat üleval, teine akna all ja sealt langeb kardin juba mööda seina maani.



Valguse ja pimeduse tasakaal

Paljud arvavad, et kõiki aknaid ei peagi katma, kuid paraku meie pikalt kestva pimeda aja juures muutub katmata aken valgustuse sisse lülitades lihtsalt mustaks auguks keset seina. Kui aga soovid päevavalgust viimase hetkeni tuppa sisse lasta, siis piisab ka õhukesest läbipaistvast kardinast, mille taha teise kihina võib paigaldata pimendava ruloo. Päeval pole seda näha ja õhuke kardin laseb valgust sisse. Lisaks varjab pimendav ruloo hämaral ajal tuba uudishimulike pilkude eest. Esimese korruse akendele sobivad hästi ka aknakatted, mis rulluvad hoopis alt ülesse, nii ei pea tervet akent katma ja valguse sissepääsu piirama, samas privaatsus säilib.