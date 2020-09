LUGEJA KÜSIB | Miks mu toataimed järjest välja surevad?

GALERII

Leia endale just sobiv potitaim, isegi kui see nõuab suurt katsetamist. Foto: Jackie Tsang / Unsplash

Toataimed on elusorganismid ja vajavad hoolitsust nagu lapsed ja loomad. Mõnikord ei aita raamatus näpuga järje ajamine. Iga kasvukoht on erinev ja vaja on õpetussõnad tuua üle antud oludesse. Eelkõige peab arvestama sellega, millised on kodu valgusolud ja ruumi temperatuur. Kui toad on jahedamad, tuleks kasta harvem; kui hämaramad, siis tõsta taimed võimalikult palju valguse kätte.