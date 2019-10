Sisustus Valgustite hooaeg on alanud! Riputa lakke Verner Pantoni ajatu klassika Flowerpot Dagmar Reinolt , täna, 06:25 Jaga: M

Flowerpot Foto: Elke Mööbel

Pime aeg on kohe käes ja viimane aeg on valida koju õige valgusti. Elke mööblisalongi valgustite valik on selle aasta suve ja sügise jooksul täienenud uute versioonide ja uute mudelitega, mis sobivad valgustama kodusid, kontoriteid ja avalikke ruume. Nende seas püüab pilku disainimaailma suurkujult Verner Pantonilt pärinev uute toonidega &Traditioni Flowerpot valgusti.