Art Deco arhitektuurist ja geomeetrilistest mustritest inspireeritud kandiklauad annavad toale väärika aktsendi 

Notre Monde Foto: Treimann.ee

Notre Monde looja Dawn Sweitzer’i sõnade kohaselt on teda inspireerinud antud kollektsiooni loomisel just Euroopas reisidel kohatud arhitektuur ja olustik. Ehki suurem osa disainilahendusi on monokromaatilises värvikammas, annavad kollektsioonile vürtsi paprika rohekas, safrani ja kõrvitsa kollakad ning metallsinised toonid. Valige Notre Monde kandikutest oma lemmik kombinatsioonid ja looge isikupärane kooslus rikastamaks teie interjööri!