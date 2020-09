Muuda kodu džungliks! Ideid taimekardinate ja roheseina loomiseks 

Selliste lahendustega saab rohelust tuua ka ruumidesse, kus napib põrandapinda või kus suured lopsakad taimed jääksid inimestele või mööblile ette. Seinale või lakke kinnitatud rohelus teeb aga ruumi väga mõnusaks ja hubaseks. Kõik siin toodud variandid vajavad piisavalt tugevaid aluseid või potte , hoidmaks nii mulda kui taimi, ning võimaldavad neid mugavalt kasta. Valik on lai – pakutakse erinevaid aluseid ja raame, mida roheseinte loomiseks seintele kinnitada ja mille väljatöötamisel on juba mõeldud mugavale hooldusele.

Rohekardinate tekitamiseks tuleb alused paigutada kõrgemale ning lasta lopsaka kasvuga taimedel hoogsalt allapoole püüelda. Et tekiks seina või kardina mulje, tasub luua samasuguste taimede kordusi.

Taimesein ühes Amsterdami söögikohas. Lisaks suurele seinale on ka laealused täidetud rippuvate lilledega. Ideaalne lahendus väikesel pinnal. Foto: Evely Karvak

Millised taimed roheseinaks sobivad? Sobivad toataimed on vähenõudlikud ja lopsaka kasvuga; iseloomult ronivad, kuid saavad kasvada ka rippudes. Või ka lopsaka kasvuga rohtsed puhmad ilma puitunud tüvedeta.

Metallvõrestikul paiknevad lillekastid on sisustatud rippuvate taimedega. Amsterdami lennujaam Foto: Evely Karvak

Aeg-ajalt on ka avalikus ruumis näha kunsttaimedest koosnevaid rippseinu ja vahekardinaid. Need näevad seal päris kenad välja, kuid oma kodus tasuks mõelda ikkagi elusate taimede peale. ­Samalaadset kujundust saab teha ka elustaimedega, kuid ilmselt on avalikus ruumis mindud lihtsama rajamise ja kergema hoolduse teed.

Elusad taimed aitavad hoida ruumis meeldivalt parajat õhuniiskust ja puhastavad õhku, mõjuvad tervistavalt nagu loodus ikka. Kunstmaterjalist taimed sobivad ruumidesse, kus pole loomulikku valgust, nagu mõned vannitoad ja keldri­ruumid.