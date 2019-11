Vanasti hoolitses aiapidaja, et köögiviljaaias kasvavatelt taimedelt kindlasti seemet saaks. Nüüd suunduvad uue põlvkonna aiapidajad huvitavate seemnete soetamiseks poodi. Ühest küljest on mõistetav huvi katsetada igal aastal midagi uut, samas kaob sellega ajalukku tükike Eestile ainuomast (toidu)kultuuri, kui me ise vanu sorte edasi ei kanna.