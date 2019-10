Remont 7 „rahvatarkust“ õhksoojuspumba kohta – mis on müüt, mis tõde? Kodukiri , täna, 10:32 Jaga: M

Õhksoojuspump Foto: TEET MALSROOS

Eestlane usub seda, mida naabrimees talle räägib või tuttav Facebookis soovitab. Mõnikord on nõuanded asjakohased, teinekord mitte. Sügiseti on kombeks arutada kütte ja selle hinna üle ning sageli tuleb teemaks ka õhksoojuspump, mis on täna juba tuhandetes Eesti kodudes olemas. Hansaposti tootejuht Kristjan Kull kirjutab, millist osa õhksoojuspumbaga seotud levinud uskumustest tasub usaldada ja millist osa mitte.Õhksoojuspump ei sobi peamiseks kütteliigiksTõde või vale? Nii ja naaKui õhksoojuspumbad üle kümne aasta tagasi meie turule jõudsid, oli selgelt tegu lisaallikaga mõnele teisele kütteliigile, sest pumbad polnud piisavalt võimekad, et talvel maja üles kütta, küll suutsid need ühtlast temperatuuri hoida. Paljud nendest pumpadest on täna veel töös ja nende kasutajad toidavad nii foorumites kui sotsiaalmeedias müüti, et õhksoojuspump pole võimeline külma tuba üles kütma. Tänaseks on õhk-õ