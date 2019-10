Režissöör Marta Pulk: lugude jutustamine ja dramaturgia on samuti disain 

Kuna ma pean disainiesemeks enam vähem kõike siin ilmas, siis mulle meeldib mu tagahoov, seal on palju inimtekkelist korralagedust, seda et kõik on natuke vildakas. Näiteks seina küljes rippuv raamaturiiul grillitarvikute jaoks, mis päris maani ei ulatu. Kogu aeg mõistatan, milline naaber selle sinna disainis.

Ja siis mu suur must matkakott - see on korraga nii ilus ja mugav, et iga kord kui ma teda pakin, mõtlen et seda raha tasus kulutada.