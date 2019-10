Sisustus Korrigeeri istumist palli abil! Uus istumispall näeb nüüd veel eriti stiilne välja Dagmar Reinolt , täna, 12:16 Jaga: M

GALERII

Vluv Stov istumispall Foto: tootefoto Furgner.ee

Istumispall ole mingi suur uudis. Rühi korrogeerimiseks ja selja hoidmiseks on see asendamatu nähtus. Kui varem oleme harjunud tavaliste hiigelsuurte kummipallidega, siis nüüd on toodud müügile ka moodsad ja interjööri igati sobilikud istumispallid.