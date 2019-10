Hiltoni hotellikett plaanib avada Tallinnas uue hotelli  

Hampton by Hilton on maailma üks tuntuim kõrgema keskklassi hotellibränd, millel on ligi 3000 hotelli 27 riigis üle maailma. Hamptoni külalised on valdavalt keskastmejuhid, ärireisijad, turistid ning lastega pered, kes tähtsustavad hotelli valikul ennekõike selle head asukohta ning mõistlikku hinda. Hotellikett panustab eelkõige mugavusele ja moodsatele disainlahendustele ning lähtub fookuspõhisest kontseptsioonist, pakkudes tavalisest mõneti tagasihoidlikumas mahus teenuseid, meelelahutust ja toitlustust, ehkki hommikusöök on Hampton by Hiltonis alati hinna sees.

Balti riikides esimese Hampton by Hilton hotelli operaatoriks saab Apex Alliance Hotel Management, mis hetkel opereerib Lätis, Leedus ja Rumeenias kuut erinevat Hiltoni ja Marriotti kaubamärgi hotelli. Ettevõtte eesmärk on kasvada Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaks ja hinnatuimaks hotellioperaatoriks. Tänaseks on sõlmitud 15 koostöökokkulepet 9 uue hotelli avamiseks lähiajal.

Apex Alliance Hotel Management’i arendusdirektori Brigita Aleksandravičiūtė sõnul on Tallinn oluline sihtkoht, kuhu laieneda. „Erinevad mõõdikud näitavad siinsel hotelliturul positiivset kasvu, suuremat kui isegi Riias või Vilniuses. Lisaks kaalusime koos omanikega hoolikalt, milline hotellitüüp sobiks tulevasse asukohta kõige paremini. Oleme põhjalikult analüüsinud Tallinna praegust hotelliturgu ja jõudnud järeldusele, et siinsel turul on puudus just rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide kolme tärni hotellidest ja Hampton by Hilton täidaks selle lünga ideaalselt. Hea meel on teatada, et oleme sõlminud koostöölepingu Eesti ettevõttega GVP Invest Estonia, et juba lähiajal avada Tallinna kesklinnas uus hotell.“

Hampton by Hiltoni tulevane asukoht on hea transpordiühendusega Tallinna ühe peatänava ääres, südalinnast ja paljudest turismiatraktsioonidest vaid jalutuskäigu kaugusel ning lähedal lennu- ja bussijaamale - kõik need faktorid olid konkreetse hotellitüübi ja kaubamärgi valikul määravad.