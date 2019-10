Plastpudelitest köögid ja tekstiilid on kodusisustuse tulevik 

IKEA viis koostöös rahvusvahelise uuringufirmaga Globescan läbi uuringu 25 riigis, mille käigus sooviti teada, kuidas on viimastel aastatel muutunud tarbijate suhtumine keskkonna säästmisesse ning jätkusuutlikku eluviisi. Uuringust selgus, et keskkonnakaitse (66%), terrorism (67%), õhusaaste (60%) ja ühekordsete plasttoodete kasutamine (60%) on inimeste jaoks väga aktuaalsed ning olulised probleemid. Enamike inimeste jaoks on keskkonnakaitse olulisem teema kui toidupuudus (54%) ja maailma majandus (36%).

Foto: Ikea

Üheks keskkonnasõbralikuks lahenduseks on IKEA sõnul nende üks köök, mille tegemiseks on kasutatud 100% ümbertöödeldud materjale. Köögikapid on tehtud taaskasutatud puidust ning kappe katab plastpudelitest tehtud must polümeerkile. „Lisaks tootmisel jäätmete vähendamisele, aitab uus tehnoloogia anda plasttoodetele uue elu. Iga aasta võetakse kasutusse umbes 100 miljardit plastpudelit, millest kõigest 30% töödeldakse ümber. Ligikaudu 70 miljardit plastpudelit jõuab prügimäele või merre,“ selgitas Mihailovs. Tema sõnul pole prügimäele jõudnud plastpudel loodussõbralik ega jätkusuutlik, sest õlist tehtud plast laguneb looduses tohutult kaua.

KUNGSBACKA köögikappid Foto: Ikea

Antud köögikappide polümeerkile tootmiseks kulub 25 pooleliitrist pudelit. „Meie eesmärgiks ei olnud luua lihtsalt uut köögikapi ust, vaid soovisime maailmale, eelkõige just mööblitööstusele näidata, et on igati võimalik luua jätkusuutlik sisustuslahendus, mis on samas ka stiilne, kõrge kvaliteedi ning taskukohase hinnaga,“ sõnas IKEA Tallinna väljastuspunkti juht. Tema sõnul on kapi polümeerkile löögikindel ning kergesti puhastatav. Lisaks on sellel 25-aastane garantii. „Ühe pudelitäie vee joomiseks kulub keskmiselt 25 minutit, kuid allesjäänud pudelist tehakse polümeerkile ning see sama plast saab endale uue kasutuse 25 aastaks,“ lausus Mihailovs. Lisaks KUNGSBACKA köögile on IKEA tootevalikus veel tooteid, mis on tehtud ümbertöödeldud plastist. Näiteks vaipasid on valmistatud 540 ümbertöödeldud pudelist ja samuti kasutatakse pudelitest saadavaid kiude mõningates dušikardinates.