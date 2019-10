Peep Maasik: lavastaja on kindlasti omamoodi teatridisainer 

Kui palju kannad ja tarbid Eesti disaini?



Ma kannan ühte minu sugulase poolt kootud mantlit, ja see on just mulle spetsiaalselt kootud. Ma käisin andsin mõõdud, saatsin pilte, vahetasime mõtteid, et ikka milline see võiks olla. Pärast nelja kuud sain ma selle kätte ja ma kannan seda rõõmuga, sest ma tean et mitte kellelgi teisel ei ole sellist. Ja kuidagi on see mantel suure, positiivse, emotsionaalse väärtusega mulle seega, ju on siis hästi disanitud. Lisaks on sellesse mantlisse peidetud kolm maasikat. Miks kolm? Seda ma ei tea aga mõte on et võiks lähtuvalt igast oma uuest lavastusest lasta juurde kududa üks maasikas, siis on vähemalt hea arvet pidada, mitmes lavastus mul hetkel käsil on.