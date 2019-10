Dokumentaalfilm disainikuninganna Coco Chanelist jõuab veel vaid üks kord kinolinale 

Film portreteerib 20. sajandi moeikooni Coco Chaneli, kel tuli elu jooksul pidada arvukalt lahinguid, kasvades orvust teenijatüdrukust maailmakuulsaks moeloojaks. Teel kuulsuse tippu tuli tal sõdida ühiskondliku korra, juurdunud tavade, meeste, pankurite ja teiste kaasaegsetega – ühesõnaga kogu ümbritseva maailmaga. Laenates meestelt nii raha kui ka stiili, möödus ta elu pidevas ja halastamatus lahingus, et end kehtestada ja ajalukku oma jälg jätta. Filmis saab näha, kuidas see legendaarne ühiskondliku elu tegelane, moelooja, natsispioon ja hiljem mässumeelne vanadaam tegeles pidevalt oma eksistentsi ümbermõtestamisega.



Olles tunnistajaks kadunud hiilgeaegadele, kunstilise õitsengu aegadele ja nn möirgavatele kahekümnendatele, oli Coco oma eluloojangul siiski üksildane ja kibestunud, hoolimata asjaolust, et tegu oli 20. sajandi ikooniga, kes oli suurem kui elu ise.