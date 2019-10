Sisustus Must värv on interjöörides tagasi! Ole julge ja vali oma lemmik 10 musta interjööri seast Dagmar Reinolt , täna, 10:57 Jaga: M

Tume interjöör Foto: Jason Mitchell/Scanpic

Must on tagasi, ja seda ka sisekujunduses! Värv, mille puhul vahel on öeldud, et sellega liialdada ei maksa, kuid samas, miks ma mitte. Seda eriti nüüd, kui õues on hämar hingedeaeg uksele koputamas. Vaata ja kogu inspiratsiooni nende tumedate interjööride seast.