Inimesed Vaata ja imetle! Fotograaf Laura Nestoril ilmus kalender, mille piltidel on kasutatud "lõunedina" huuli! Dagmar Reinolt , täna, 10:04 Jaga: M

GALERII

Foto: Laura Nestor Photography

Moe- ja reklaamifotograaf Laura Nestor andis oma stuudio alt välja fotokalendri aastaks 2020, mille piltidel on kasutatud “lõuendina” huuli. Spetsiaalselt kalendri jaoks pildistatud fotodel on make-up-kunstnike abil loodud 13 värvikat fantaasiat, mille keskmeks on huuled ja neid ümbritsev põnev detailne maailm.