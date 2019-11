Inga Lunge: vaid disainielemendina laval viibida on näitleja jaoks keeruline ülesanne 

Ja kindlasti kõige vägevama diaineri poolt kujundatud loodus, mis meie Karlova kodu akendest just meie jaoks kõige hubasema suudab kujundada.

Sinu viimane disaini, arhitektuuri või kunstielamus.

Kuna naudin ja väärtustan hetki, mida saan veeta vee peal - siis kindlasti Luunja sadam. Seal on kõik veel arenemisjärgus - aga see, mis tehtud on suurepärane. Mugavus ja ilu käsikäes. Samuti olen võlutud Eesti käsitöölantide ilust "Wild lures" ja "Viirastus". Mulle meeldib, et ka kalapüügil võib oma landikasti täiendada kodumaise ja kvaliteetse Eesti disainiga.

Millise probleemi võiks disaini abil maailmas lahendada?

Probleemid on meis endis - kui õpiksime tundma loodust ja iseend, elama harmoonias ja rahus, siis porbleeme ju polekski. Lahendused on kogu aeg olemas. Aktiivsusmonitori kõrvale võiks keegi leiutada sellise monitor, mis annaks märku kas oled iseendaga tegelenud ja millal viimati, mis mured on lahendamata, kas sa saad aru millal ja miks kuidagi reageerid? See kõik kujundada kauniks ja ihaldusväärseks. Siis võiks sellest kasu olla küll.

MIlline seos on sinu arvates teatrikunstil ja disainil?

Igal kunstil on see seos olemas. Nii kui inimene midagi loob, puutub see varem või hiljem disaniga kokku - luulekogud, heliplaadid, teatrikunstis niisamuti. Iseasi kui suurt rõhku sellele pannakse. Mulle on väga meeldinud lavastused mis ka visuaalselt kõnetavad.