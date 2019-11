Kasulikke nippe, kuidas muuta magamistuba hubasemaks 

Foto: Ikea

Suurest toast pole kasu, kui see on pidevalt asju täis ning segamini. Kõige raskem on väikeses magamistoas leida ruumi just asjade ladustamiseks. Loovust kasutades on võimalik magamistuba muuta aga hubaseks ja süstematiseerituks. „Asjade hoiustamiseks on hea kasutada kogu vaba ruumi – voodialused, laeääred, ustetagused." Väikeste ruumide puhul on hea kasutada ladustamisvõimalustega mööblit. Näiteks riidekappi valides eelistage sellist, mis on hea mahutavusega. Oluline on, et kapis on eraldi riiulid, sahtlid ja võimalus riideid riputada. Kõrgemaid riiuleid annab kasutada hobivarustuse hoiustamiseks. Samuti on heaks abimeheks erinevad hoiukastid. Need maksavad kõigest paar eurot, aga võivad aidata ruumi kokku hoida kuni 30% ulatuses.