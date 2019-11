Kadriorus avab uksed ajutine Mati Undi muuseum 

"Juhuslikult selgus, et samas majas, samade akende all, kus Mati Unt omal ajal elas, on esimesel korrusel üürida ruumid," rääkis Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Kuna Kirjandustänava festivalil ühe päeva avatud olnud Mati Undi pop-up muuseum osutus menukaks, otsustasime oma muuseumiideed laiendada ja haarasime võimalusest kinni."