Spetsialist selgitab: kas tead, milliseid elektritöid tohid kodus ise teha?  

Nõukogude ajal pidi iga mees oskama teha kõiki töid, sealhulgas elektritöid. Enesekindlad, aga ebapädevate töövõtetega „elektrikud“ tegutsevad aktiivselt siiani ja tõelistel professionaalidel tuleb nendega pidevalt maid jagada. Kõik pikemaajalise staažiga elektrikud on näinud katsetajate poolt loodud eluohtlikke lahendusi, kus elektrisüsteem on maandatud elamu torustiku külge või on sassi läinud kaablite soonte värvid, mille tagajärjel on pinge sattunud sinna, kus seda kindlasti olla ei tohiks.