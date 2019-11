GALERII | USA disaineri Jonathan Adleri uus kodusisustuskollektsioon on glamuurne ja veidi ulakas 

Jonathan Adleri looming Foto: H&M Home

Modernse, glamuurse ja veidi ulaka esteetika poolest tuntuks saanud Jonathan lõi ettevõtte 1993. aastal New Yorgis. Jonathani loomingu aluseks on kaubamärgile omased hüüdlaused: ,,Me usume, et pole olemas kokkusobimatuid värve”, ,,Me oleme veendunud, et minimalism on tujulangetaja” ja enne kõike muud ,,Kui pärijad ei hakka eseme tõttu kaklema, siis pole mõtet seda valmistada”. Kollektsiooni võtmeks on Jonathani veendumus, et kodu peab inimestele rõõmu valmistama. Kollektsioon keskendubki ennekõike sotsiaalsetele tubadele. Kampaaniapildid võeti üles Adleri enda inspireerivas New Yorgi kodus.