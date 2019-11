KODULUGU | Maalilise vaatega värviküllane kodu Viljandis 

Kui Häli ja Sten-Mark ligi poolteist aastat tagasi kella nelja paiku öösel Viljandis päikesetõusu saatel romantilisel jalutuskäigul olid, takseerisid nad üht räämas maja. Nad ei teadnud veel siis, et seisavad oma tulevase kodu lävel.

Kahekesi Tallinnas ühe kodu üles ehitanud, leidsid Häli (36) ja Sten-Mark (36), et pere kasvades oleks tarvis leida teine elupind, mis sobib paremini nende uue elukorraldusega. Otsingud pealinnas ja selle ümbruses ei kandnud aga vilja, sest pere soovis leida just toorest objekti, mida oma käe järgi korda teha. «Käisime vaatamas mitmeid kohti. Paljud müüjad olid teinud kiirkorras remonti, et tõsta kodu väärtust, kuid meile tundus mõttetu maksta kinni midagi, mis polnud meie maitsele,» selgitab Sten-Mark lootusetuna tundunud olukorda. Kuni ühe ööni Viljandis.



Juhused on siiski olemas

Päikesetõusul sattusid abikaasad vastamisi ühe räämas maja ja rohtukasvanud

aiaga. Puhmas okste vahelt nägi paar läbi tuulekoja akende, et maja asub maalilise vaatega kohas. Nägemata hoonel ühtegi müügisilti ja teadmata, milline see on seest, otsustasid nad õnne proovida.