Kristina Dami skulptuurne ja põhjamaine minimalism on nüüd ka Eestis kättesaadav 

Kristina Dam asutas oma brändi 2012. aastal. Tänaseks on ta bränd Taanis väga kõrgelt hinnatud, andes igal aastal välja kaks kollektsiooni ja tehes koostööd teiste mainekate disaineritega. Üha enam leiab ta äramärkimist üle Euroopa tunnustatud sisustusajakirjades.

Tema stuudios kasutatakse vaid hoolikalt valitud naturaalseid materjale. Nende armastus kvaliteetsete materjalide vastu on osa põhjamaade disaini pärandist ja sellesse suhtuvad nad väga tõsiselt – kogu tootmine toimub Euroopas ja kohalikest materjalidest. Tema eesmärk on luua pikaajalisi, investeeringuväärilisi tooteid. Seetõttu ei kasuta ta oma disainis trendivärve, kuna ta tahab, et tooted oleksid ajatud ja vastupidavad.