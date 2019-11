Vaata, millised nutrikosmeetika nipid toetavad Synne Valtri ilu 

Mis on aga see nutrikosmeetika, mille suureks austajaks on Synne Valtri? Nutrikosmeetika puhul on tegemist toidulisanditega milles on omavahel ühendatud ilu- ja toitumisteadus. Kui kreemid mõjutavad naha pindmisi kihte, toimivad teatud toidulisandid naha sügavamates kihtides. Et tugevdada naha struktuuri ja sidekudet, tasub kollageeni, elastiini ja hüaluroonhapet manustada ka seespidiselt. See on kontseptsioon, mis joonib alla uue tõusva trendi, nutrikosmeetika põhimõtte. Teisisõnu: nutrikosmeetikaga saad end süüa ilusaks!

Et pakkuda ilu ja heaolu lahendusi, mis töötaks seestpoolt välja ning arvestades iga inimese personaalseid vajadusi, loodi Prantsusmaal 2006. aastal Biocyte kaubamärk. Tänaseks on see pälvinud ka nutrikosmeetika vallas rahvusvahelise tunnustuse. Biocyte on loonud parimad kombinatsioonid nutrikosmeetika potentsiaalist, hankides haruldasi koostisosasid, mis on saadud kõige arenenuma biotehnoloogia teel. Kooskõlas tavapärase meditsiiniga on Biocyte tootevalik teinud hämmastavaid edusamme toitainete puhtuse, imendumise ja nende koostoimete osas.

Ilu- ja toidutööstust ühendavaid toidulisandeid on nüüd võimalik osta ka Eestist – Biocyte nutrikosmeetika ametlik edasimüüja Eestis on Ultimate Beauty.

Biocyte on võtnud vananemisega seotud tegurite mõistmiseks rakubioloogia konteksti, keskendudes kolmele peamisele probleemile: esteetiline vananemine, kehakaalu kontrollimine ning rakkude vananemine.

Esteetiline vananemine

Esimene nähtav tegur vananemisel on naha ja juuste välimus. Enamikel meie rakkudel on loomulik võime taastuda ning naharakud teevad seda nelja kuni kuue nädala jooksul. Et tagada nende taastumine 100% ulatuses, tasub uuendada sidekoe olulisi ehitusplokke: kollageeni, elastiini ja hüaluroonhapet. Põhjusel, et need on suunatud naha kõige olulisemale osale – dermisele, on suukaudsete toimeainete mõju suurem ning kestvam.

Foto: Envato Elements