Kolm uhiuut nahast sisutusvidinat, mis võiksid sinu kodus olla! 

Craftory klaasialus Foto: tootefoto

Valmis on saanud kolm ägedat disainvidinat, mida saab kasutada nii söögitoas, kui ka elutoas. Craftory lauamatid on saanud laiatarbekaubaks, kuid neist esimesed tehti just nimelt Kadrioru Presidendikantselei koosolekutesaali jaoks. Nüüd on see veidi väiksemal kujul toode olemas müügis ning sobib väärikalt kaitsema nii kirjutuslauda kui ka söögilauda.

Nahast taldrikualus sobib kaitsma söögilauda prahi ja kriimude eest, kuid toimib suurepäraselt ka hiirematina. Klaasialus aga kaitseb lauda lohakate jälgede eest, mida veini- ja veeklaasid endast sageli pindadele jätavad.