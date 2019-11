Jaan Elgula pihib: „Haigus laastas mu tervist kümneid aastaid!“ 

Seda, et tervisega pole kõik päris korras, hakkas muusik tähele panema möödunud aasta detsembris, mil kahtlustas kopsupõletikku. „Kui arst tagasi helistas, oli tal mulle kaks sõnumit – üks hea, teine halb. Hea uudis oli see, et kopsupõletikku mul siiski ei olnud. Halva uudisena teatas ta aga, et minu verest on avastatud C-hepatiit.“

„Ega ma sellest haigusest varem väga palju ei teadnud. Möödaminnes olin kuulnud, et see on olemas – aga kuidas ta levib ja mida täpselt endaga kaasa toob, sellest polnud mul aimugi,“ räägib Elgula. „Tuleb välja, et C-hepatiit on väga salakaval. See krõbistab vaikselt su maksa kallal ja võib mitukümmend aastat laastamistööd teha nii, et sa ise ei saa sellest arugi. Mingisugust valu see ei tekita.“

Elgula tahab seetõttu kõigile südamele panna, kui oluline on oma tervist regulaarselt kontrollida. „Soovitan kõigile – tehke see kontroll ära! On omal rahulikum magada, kui saate negatiivse vastuse ja kui on positiivne vastus, siis tuleb kiiresti ravima asuda.“

Kurnav võitlus haigusega

C-hepatiidi ravi juurde kuulus pidev verevõtmine. „Ma ise naersin kogu aeg, et käin vampiiride juures,“ muheleb Elgula. „Sain oma rohuportsud kätte, sõin need ära ja siis läksin andsin jälle verd.“

Ravi kestis kokku 12 nädalat. Iga kord verd andes olid näitajad jälle natuke paremad. „Käisin vahepealsel ajal mitu korda kontrollis ja oli näha, et haigus hakkab tasapisi taanduma.“

Lisaks sellele, et haigus ja pikk ravi väsitasid organismi, oli periood Elgulale ka emotsionaalselt väga kurnav. „See aasta on tõesti väga ränk olnud. Lisaks haigusega võitlemisele matsin sel aastal ka oma ema. Paljud sõbrad on mulle öelnud, et olen kuidagi näost ära või et ma olen järsku vanaks muutunud. Eks see haigusest teadasaamine ja pikk ravi kurnas ka vaimselt täiesti läbi.“