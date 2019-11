Jaan Elgula C-hepatiidist: „Oma südamerahu huvides – tehke see test ära!“ 

Elgula paneb kõigile südamele – nii meestele kui ka naistele –, et arsti juurde minnes tasub igaks juhuks lasta ka C-hepatiidi test ära teha. „Ma tean omast kogemusest, et ega Eesti mees niisama arsti juurde ei lähe. Seetõttu ma soovitan, et kui juba arsti juures mingil muul põhjusel niikuinii olete, siis laske vähemalt see C-hepatiidi test ka kohe ära teha,“ rõhutab ta. „Kui kõik on korras, siis on pärast süda rahul. Kui aga vastus on positiivne, siis saab kohe raviga pihta hakata ning on lootust, et olete haigusele õigel ajal jaole saanud!“