Soeta endale päriskoopia ehk tükike ajalugu sinu koduseinal 

"Valikus on esindatud on suur valik linnavaateid, nende hulgas ka mõned sõjaväelennukitelt tehtud aerofotod. Eraldi tähelepanu pälvivad 20. sajandi esimese poole tantsutruppide ja spordifotod, millel on kompositsiooni ja poseerimisega rohkelt vaeva nähtud," ütleb Rahvusarhiivi kommunikatsioonijuht Hannaliisa Visk. Tema sõnul ei ole ära unustatud ka tehnikahuvilisi – näha saab fotosid omaaegsetest autodest, mootorratastest ning tsepeliinist, mis tundub kohe-kohe kokku põrkavat Niguliste kirikuga.



Kaartidest on esindatud nii Rahvusarhiivi kaardikogu vanem osa kui ka 20. sajandi alguse linnakaardid. 17. – 19. sajandi kunstipärased kaarte vaadates tuleb tihti fantaasia abiks võtta, et sealsed kontuurid tänapäevastega kokku viia. Linnakaarte uurides on aga põnev avastada vanu tänavanimesid.



"Joonistused avavad Rahvusarhiivi kogusid aga hoopis ootamatu nurga alt. Näha saab akvarelle ja graafikat baltisaksa aadliku Adam Johan von Krusensterni juhitud ümbermaailma reisilt (1803 – 1806). Reisi jooksul joonistati üles nii tätoveeritud Nuku Hiva sõdalasi kui Hiina maalilisi loodusvaateid."