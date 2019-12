„Loome jõulu toetusgrupi,” teatas sõbranna. “See tähendab, et võime helistada üksteisele kasvõi keset ööd, siis kui tundub hõre. Lihtsalt lobiseda…“

Verandatuled säravad pimeduses, just hakkas sadama lund. Sees on hele ruumikas interjöör kaunilt dekoreeritud lauaga. Puu all ootavad laia satäänlindiga pakid.