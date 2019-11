Maailma tunnustatud fotoajakirjaniku James Nachtwey parimad palad jõuavad Eestisse! 

Nachtwey on üks tuntumaid pressifotograafe, keda peetakse oma aja visuaalseks sõjareporteriks. Fotograafina on Nachtweyle kingitud oskus tabada silmatorkavaid kompositsioone. Omaenda eluga riskides vaatleb ta maailma, kus elame, ja seda alati tohutu austusega kõige haavatavamate inimeste – tsiviilohvrite – vastu. Nachtwey on erakordne vaatleja ja tähelepanelik tunnistaja, kes on pühendanud oma karjääri lähiajaloo kõige olulisemate probleemide dokumenteerimisele. Näitus „Memoria” on retrospektiiv Nachtwey kõige silmapaistvamatest töödest.



Nachtwey suurejoonelist retrospektiivi näeb Fotografiskas alates 29. novembrist.