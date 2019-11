Inimesed Karl Korsar disainis president Kersti Kaljulaidile mesilastest inspireeritud siidsallid Dagmar Reinolt , täna, 11:12 Jaga: M

Sallid kingituseks Eesti riigi väliskülalistele. Foto: Karl Korsar Facebook

Disainer Karl Korsar näitas hiljuti oma Facebookilehel imelisi siidsalle, mis on disainitud spetsiaalselt presidendile ja ennekõike kingituseks Eesti sõpradele ning teiste riikide presidentidele. Sallide mustrid on saanud inspiratsiooni Kadrioru pargi mesitarudest ja mesilastest.President Kersti Kaljulaid hoiab mesilasi Kadrioru lossi aedades. Mesitarusid on kokku kuus: kolm roosiaias ja kolm maja ees. Karl Korsar ütleb: "See on äärmiselt uhke tunnustus minu kui profesionaali jaoks. Meie president on inimene, keda olen alati imetlenud ja austanud."