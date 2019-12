Sisustus Seitse nippi, kuidas kujundada teismelise tuba väikese eelarvega Dagmar Reinolt , täna, 15:30 Jaga: M

Nooruki tuba Foto: IKEA

Lastetuba on kodu kujundamisel üks kõige keerukamaid ülesandeid, sest see on pidevas muutumises — lapsed kasvavad kiiresti ja tuba peab nendega sammu pidama. Selleks, et suuri väljaminekuid vältida, soovitab sisekujundaja Darius Rimkus valida sisustuslahendused, mida saab kohandada vastavalt lapse kasvule selle asemel, et need iga viie aasta järel välja vahetada.