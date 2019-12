INSPIRATSIOON: Multifunktsionaalne, efektne ja ruumisäästlik mööbel sobib ideaalselt väikesesse koju! 

Karupi mööbel Foto: Nordicstudio

Karupi lahe, funky ja värvikas kaubamärk on hitt nii noortele kui ka kõigile neile, kes tahavad oma kodule uut väljanägemist anda.

Karupi rahvusvahelise edu saladus on kombinatsioon 40-aastasest kirest futoni vastu ja suurest oskusest ühendada kaks maailmaos, Jaapani futoni traditsioon ja Skandinaavia minimalistlik kujundus.