Legendaarne fotograaf Vincent Peters tuleb Eestisse 

Teisalt, nad on kui lõuendid, kuhu vaatajatena maalime endi jaoks mingi pildi. Tema pilte vaadates on peaagu füüsiliselt võimalik tunda emotsionaalset sidet modellide ja fotograafi vahel. Ühtaeg õrnalt ja lugupidamisega tabab ta momenti, et ka meie vaatajatena saaksime sellest osa. Peters ütleb ise oma fotokäekirja kohta seda, et oluline on emotsioon, mis vaatajal tekib - mitte see, mida üks või teine pilt otseselt kujutab.