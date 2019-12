Aeg vaadata, mida toob aasta 2020. Uue aasta mööblitrendid on teie ees! 

2020. aasta toob suuremasse kasutusse värvilise klaasi ja peegli, mis näeb väga luksuslik välja. Seda kasutatakse aina rohkem nii mööblidetailide, kui ka ruumide vaheseinte valmistamiseks.

Disain

Jätkuvalt on trendikad ümarad käepidemed, kumerdatud servad ja pehmed nurgad. Vanaaegses ja klassikalises stiilis mööbel on endiselt aegumatu.

Geomeetrilised kujundid on olnud populaarsed aastaid ning nad on seda kindlasti veel järgmistel aastatel. Jooned peavad olema kitsad ja selged. Näiteks võib üsna tavalisele toolile või kapile anda suurepärase aktsendi geomeetrilise mustriga.

Minimalistlik trend jätkub ka järgnevatel aastatel. Järjest enam on nõudlus nutikate ja multifunktsionaalsete mööblilahenduste järele. Hea oleks, kui mööbel on kasutatav mitmes erinevas ruumis ning kokku volditav. Näiteks voodid ja lauad, mida saab seina sisse kokku panna, on väikestes kodudes asendamatud. Kõige selle juures ei tohi unustada ilusat disaini.

Läikivad pinnad on järjest enam asendumas mattide pindadega, mis mõjuvad rahulikumalt. Eriliselt võib välja tuua musta värvi mattpinnad, seda peetakse n-ö uueks halliks.

Modernne kodu on kindlasti avatud köögi, söögi- ja elutoa lahendusega. Elutoa disainis kasutatakse ovaalseid kujuneid/vorme ja erksaid värve, kuid peamiseks peab jääma mugavus. Populaarne on modulaarne pehmemööbel, mis on kaunistatud retrohõnguliste detailidega.