VAATA JA IMESTA! Need pole mingid nunnud majakesed vaid arhitektuurne meistriklass, mis on valatud piparkoogitaignast 

Frank Lloyd Wright's Fallingwater Foto: www.dwell.com

Kui oleme harjunud, et piparkoogimajad on nelinurksed viilkatusega tarekesed, mille peal on hulk nunnusid kaunistusi, siis see, mida nüüd näete on hoopis pöörasem. Seda laadi piparkoogimajad on omamoodi kummardus arhitektuuriajaloole.