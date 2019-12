Kas sinu kodus on liiga kuiv õhk? Ninakinnisus ja toataimede kolletumine viitavad õhukuivusele 

Kuiv õhk tekitab inimestel erinevaid vaevuseid ning soodustab sarnaselt liigniiskusega nakkuste levikut. Tavaliselt hakkavad esmalt kuivama limaskestad ja nahk, eriti halvasti tunnevad ennast allergikud. Kuiv õhk teeb liiga ka lemmikloomadele ja toataimedele. Näiteks lähevad taimede lehtede otsad pruuniks ja kuivaks ning osad neist viskavad lehed maha. Eriti ebamugav on nendel lilledel, mis kasvavad aknalaual, mille all on keskkütteradiaator. Ka vähesest õhuniiskusest tekkiv lendlev tolm teeb nii inimeste, loomade kui taimede elu kibedamaks.

Liigsest õhukuivusest annab esmalt märku enesetunne. Kui näonahk jääb kaks numbrit väiksemaks, nina on kinni ja hommikul ei tunne ennast väljapuhanuna, on suure tõenäosusega põhjus õhukuivuses. Õhukuivusest annavad märku ka toas lendlev tolm, pragunev puitpõrand, pruunide lehtedega toataimed ja isegi häälest ära läinud muusikariistad. Samas saab õhuniiskust lihtsalt mõõta hügromeetriga, mida müüakse eraldi väikeste seadmetena, aga leidub ka termomeetreid, millel on hügromeetri funktsioon. Optimaalne õhu niiskustase on 40-60 protsenti ja probleemiks on numbrid, mis jäävad sellest vahemikust märgatavalt väljapoole. Ka liigniiske õhk on ebatervislik ja sellele viitab näiteks kondensaat aknaklaasidel, tuppa tikkuv hallitus ja niiskuselõhn. Niiskusest põhjustatud hallitusseened võivad omakorda põhjustada astmat ja nahalööbeid. Liigniiskuse vastu on müügil niiskusekogujad, aga Eestis on talvel probleemiks pigem õhu kuivus, mis teeb populaarseks õhuniisutajad.