6 nõuannet kuidas kaunistada rikkalikku jõululauda 

Jõululaud Foto: IKEA

Kõige värskemad Kodukiri uudised otse sinu postkasti

Selleks, et pidulaud näeks eelmise aasta lauast erinev välja, ei pea alati uusi kaunistuse ja nõudekomplekte ostma. Kui ühendate olemasolevad nõud ja tekstiilid mõne uue aktsendiga, on võimalik luua romantiline ja hubane atmosfäär. Oluline on silmas pidada, et omavahel ei pea ühendama kõiki kaunistusi, mis meil kodus on, kuid valida võiks kolm põhitooni.