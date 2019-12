AED | Igihaljas iileks – armastatud taim, mis loob jõulumeeleolu 

Erkpunaste marjade ja ogaliste igihaljaste lehtedega teravalehine iileks on meil armastatud jõulumeeleolu taim. Koos luuderohu ja puuvõõrikuga on ta asendamatu pühadepärgades, aias kasvades aga niisama kaunis vaadata.

Eestis ja mujal Põhja-Euroopas on iileks (Ilex aquifolium) peamiselt tuntud kui madalat kasvu ilupõõsas, kuid põlistel kasvualadel Lääne-Euroopas võib see astelpõõsas kasvada paksuks hekiks ja sirguda lausa puu mõõtu.



Lemmikkasvukeskkond

Iileks kasvab kõige paremini viljakas, niiskes, kuid hea läbilaskvusega mullas. Põõsas suudab kasvada ka väheviljakas liivasemas mullas, kuid sirgub seal aeglasemalt. Muld võiks iileksil olla veidi happeline, kuid päris turba sees astelpõõsast siiski kasvatama ei peaks. Ideaalne kasvukoht on soe ja valge, tuulte eest varjatud aianurk.