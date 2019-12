Kui halb või hea on kodu lõhnastamine?  

Paljud armastavad oma kodu lõhnastada erinevate aroomõlide ja -küünaldega. Samas on arvamusi, et see võib olla tervisele kahjulik. Uurime spetsialistidelt, kuidas panna kodu mõnusalt lõhnama ilma tervisele halba tegemata.

Kõik sõltub küünlast!

Nelli Kerde, looduskosmeetikaga tegeleva ettevõtte Loond SPA OÜ tegevjuht soovitab lõhnaküünalt valida selle järgi, millest see tehtud on.



Mis räägib lõhnaküüna poolt?