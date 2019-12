Jõulukingid veel ostmata? Kingi mõnusat kodumaist disaini! 

Läbi ja lõhki kodumaine firma, mis on loodud aastal 2008. Kaubamärk pakub parimat – orgaanilisest puuvillast ja bambusviskoosist tooteid kogu perele. Valikus on bodid, särgid, Tsärgid, pidžaamad, öösärgid, mütsid, tekid, magamiskotid, vannilinad jm. Eerini tooted on õmmeldud Eestis ja pildid neile on prinditud käsitsi siiditrüki tehnikas. Lapsed rõõmustavad, kui midagi EERINilt saavad. Rohkem infot siin.