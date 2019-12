Nutikodu lahendusele mõtle juba maja projekteerimise algjärgus 

Kaugjuhtida saab peaaegu kõiki elektroonikaseadmeid: kütet, valgusteid, uksi ja väravaid, valvesüsteeme, pesumasinat, kuivatit, telerit ja muusikasüsteemi, kohvimasinat, muruniidukit jne. Ainus tingimus on, et valitud seadmed peavad olema kaugjuhtimise võimalusega. Ilmselt väga vanadelt kodumasinatelt me seda eeldada ei saa. Aga alustuseks tuleks ikkagi endale selgeks teha, mida tahad kodus juhtida ja millisel määral?