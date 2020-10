KODUKIRJA ARHIIVIST | Inga Lunge vaatleb disaini nii kalapüügil kui saunas 

„Mulle meeldib, et ka kala püüdes saab landikasti täiendada kodumaise disainiga,“ leiab näitleja ja muusik Inga Lunge.

Disainitud esemeid kasutab Inga päris palju. “Mul on välja kujunenud hea koostöö Margit Salkiga, kelle kujundatud riideid erinevatel üritustel ja pildistamistel julgelt kannan. Enamasti teab ta juba ette, mis mulle sobida võib, ja see on minu jaoks rohkem kui pool võitu.