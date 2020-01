Kodukirja lugejad kirjutavad 

Jõulukuu ajakiri on alati kohe peale postkastist võtmist varase jõulutunde tekitanud. Alati imestan, kuidas toimetus aegsasti selles õiges meeleolus on. Mina saan ajakirjast esimese pühadeemotsiooni kätte, vahepeal jõuab see küll ära kaduda, aga tuleb nädal enne 24. detsembrit jälle tagasi. Tänan esimeste kuldsete ja õdusate jõuluhetkede eest!