7 nippi, et panna pühade ajal aed särama 

jõulutuled Foto: Vitaku.lt_vitakucinskiene

Kui jõulud näitavavad oma sombusemat palet ja lumevalgus puudub, saab koduõue jõulumaagiat luua ja valgust tuua jõulutuledega. Aia ehtimiseks on lihtsad nipid, mida jagab K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets.1) Kuigi jõulumoes domineerib hetkel minimalism, kehtib aia ehtimisel reegel – rohkem on uhkem. Jõulutuledega on keeruline üle doseerida.2) Ehtimisel loo rikkalikke koosluseid, sest üksikud hajutatud valguslaigud aias ei pääse mõjule. Ehi pigem üks puu, põõsaansambel või värav uhkelt, ära jaota valgustust ühtlaselt erinevatele elementidele.3) Jõulutuled peavad olema ilmastikukindlad (sellekohase info leiab pakendilt), kuigi need on kõrgema hinnaga kui siseruumi mõeldud tooted. Tuppa mõeldud ehted ei pruugi välitingimustes üldse tööle hakatagi, kindlasti pole neilt loota töökindlust meie heitlikus kliimas. Lisaks ehetele endale peavad ilmastikuki