3 nõuannet, kuidas pühade ajal toitu mitte raisata 

“Inimestel on kombeks toit kiiremini ära süüa, kui nad näevad hõlpsalt kapi ust avades nii külmiku kui karpide sisu. Nii püsib paremini meeles, millist toitu oleme külmkappi varunud. Kui hoida toitu mitteläbipaistvates karpides, juhtub aga vastupidine. Üldiselt söövad inimesed seda, mida nad näevad. Seetõttu soovitatakse ka tervislikku toitu hoida läbipaistvates anumates ja kohas, kus see paremini silma hakkab,“ soovitas sisekujundaja.

Eksperdi sõnul aitavad need samad läbipaistvad karbid säilitada ka ruumi külmkapis või kapis. Üksteise otsa saab laduda nii kandilised kui ka ümarad karbid ja nõnda ruumi säästa. Karpe on saada erinevas hinnaklassis ja erinevast materjalist, olemas on nii üheeuroseid plastikkarpe kui ka tugevamaid klaasist karpe, mida võib muu hulgas kasutada ka ahjus.

“Eriti hea on pühendada valmistoidule ja avatud pakenditele külmikus terve riiul, nii distsiplineerivad inimesed end targalt tarbima ja toidujäägid ei lähe uuema kraami taha kaduma,” lausus Rimkus.

3. Ära pane erinevaid roogasid samasse karpi

Selleks, et pühaderoogasid ära viskama ei peaks, pannakse need tihti külalistele kaasa. Vahel paneb võõrustaja toidu ka kilekotti, fooliumisse või toidukilesse. Kui aga toit ei ole korralikult isoleeritud, läheb see kiiresti halvaks.

“Toit püsib kauem värske erilistes toiduanumates, mille kaane saab tihedalt sulgeda. Kui toit püsib värske, viskame selle väiksema tõenäosusega ära,” lausus Jordane.

Ta märkis, et tihti pannakse erinevad toidud kokku samasse karpi. Ka see kiirendab toidu riknemise protsessi. Näiteks salatit ei tohiks panna kalkunipraega samasse karpi. Salati ja puuvilja sees on rohkem vett kui liha sees ja seetõttu riknevad need ka kiiremini ja teevad ka teised toiduained märjaks. Siin tulevad appi näiteks lõunasöögikarbid, kus on vaheseinad erinevat tüüpi toiduainete jaoks.