Vaata üle, kas sul on juba 10 enim müüdud IKEA toodet Eestis kodus olemas! 

„Suurem osa Eesti menutooteid on ikoonilised IKEA tooted, mis kroonivad pidevalt toodete tipus. Nii on nad populaarsed nii teistes Balti riikides kui ka teistel turgudel,“ lausus Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Samas on Tallinna väljastuspunkti planeerimisalas, kus klientidele pakutakse individuaalseid köögi-, garderoobi- või muude mööblisüsteemide planeerimise konsultatsioone, kõige populaarsemad METOD köögid ja PAX sarja riidekapid.

Mihailovs lisas, et kõik nimekirjas olevad tooted on multifunktsionaalsed ja ajatud ning seejuures ka taskukohased paljudele. „Toodete taskukohasus, hea disain ja kvaliteet on meie peamine fookus,“ selgitas IKEA Tallinna väljastuspunkti juht.

IKEA pakub igas maailma poes sama valikut, kuid igal turul on lisaks valikus tooted, mis on just selles riigis olulised ning nende laoseisu kohandatakse nii, et tooted oleks pidevalt saadaval. „IKEA viib igas riigis regulaarselt läbi kodukülastusi ja küsitlusi, et mõista paremini, kuidas kohalik rahvas elab, millest nad unistavad ja milliste probleemidega rinda pistavad. Oleme tähele pannud, et eestlased armastavad naturaalseid materjale ning rahulikke maalähedasi värvitoone,“ kirjeldas Mihailovs.

HEMNES päevavoodi

HEMNES päevavoodi on loodud täitma nelja funktsiooni. See on üheaegselt nii üheinimesevoodi, kaheinimesevoodi, diivan ja mitme sahtliga kummut, et lahendada korraga mitu põhivajadust sinu kodus. Selline funktsionaalsus on eriti väärtuslik väikeses ruumis. Päevavoodi lihtne ja nutikas disain tagavad selle sobivuse peaaegu kõikjale.

MALM magamistoa sari

Kõik MALM magamistoa sarja tooted on ajatus stiilis ja loodud nii, et kõik sarja tooted kestaksid kaua ning sobiksid omavahel. Nii saad soovi korral terve magamistoa sisustada ühtses stiilis. MALM kummutid on saadaval paljudes ei mõõtudes, et igaüks leiaks endale sobiva kummutilahenduse.