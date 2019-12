Sisustus Jõulud on möödas! 5 põnevat moodust, kuidas kasutada sisekujunduses pakkepaberi jääke Dagmar Reinolt , täna, 12:11 Jaga: M

Kingipaber foto taustaks. Foto: Sisustuslust

Jõulude aegu on igal pool kuulda pakkepaberi sahinat: usin kingipakkimine vaheldub krabisevate üllatuste lahtiharutamisega. Mõnikord on kingitustest alles jäänud pakkepaber nii ilus, et seda on lausa kahju ära visata. Sellisel juhul võib kauni paberi vabalt alles jätta ja kasutada seda hoopis kodu ehtimiseks. Siin on mõned näited, kuidas pakkepaberi abil interjöörile põnevust lisada.