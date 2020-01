Ikea tulek pole 2019. aastal teiste Eestis tegutsevate mööblimüüjate turgu kõigutanud 

Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht Ele Saarmets ütleb, et IKEA tulek ei ole Aatrium Sisustuskaubamaja tulemusi tuntavalt mõjutanud ning nende müük on olnud 2019 aastal suures kasvus. “Samuti võrreldes eelmise aastaga on kasvus külastatavus. Ka valikut ei ole me IKEA tõttu muutnud, sest meie tootevalik on suunatud eelkõige kohalikule Eesti inimesele.”

Isku turundusjuhi Jan Lepmaa sõnul pole otsest mõju samuti tunda. “Otsest mõõdetavat ja nähtavat muutust pole täheldanud ei Eestis ega ka Lätis-Leedus, kus Iskul samuti kauplused on. Ilmselt on sihtgrupid siiski piisavalt erinevad, et need, kes on meie kliendid, neid IKEA tulek otseselt mõjutanud ei ole.” Ta lisab, et mööbliturg on siiski endiselt üsna konservatiivne ning olulisi muutusi pole ka inimeste ostuharjumustes toimunud. “Veidi ehk on tõusnud e-poodide müük, kuid ka seal on omad erinevused – kallimat mööblit eelistatakse siiski osta ise kohal käies ja proovides-katsudes-valides.” Jan Lepmaa ütleb, et mööbli ostul on suur osakaal endiselt pehmel mööblil. Samuti on suur huvi voodite-madratsite vastu.

Muutused pigem Soome IKEA müügis

Eestlased on käinud Ele Saarmetsa sõnul kümneid aastaid Soomes IKEAs mööblit ostmas ning tema arvates võivad tõenäoliselt kannatada praegu pigem Soome IKEA müüginumbrid. “IKEA toodete eestlasest ostjaskond ei kao kindlasti kusagile ning sealt ostetakse jätkuvalt, kuid nüüd saab kauba oluliselt lihtsamini kätte. Kindlasti on Ikea ka teatud stiili austajate jaoks inspiratsiooni ammutamise koht. Arvan siiski, et eestlane hindab järjest enam kvaliteeti ning soovib sisustada oma kodu omanäoliselt ja eristuvalt,” ütleb Ele. Samuti on tema sõnul kliente, kes teevad oma ostud teadlikult ainult Eesti ettevõtetest ning juba sellepärast ei osta Ikeast.

Selle üle muretsema ei pea, et eesti poodlejad kaubamajad omavahel segi ajaks. Eestlased on suhteliselt hästi kursis sellega, et IKEA kaupa saab osta ainult IKEAst.

Tarbijate teadlikus mööbli vallas on kasvanud

Tarbijate teadlikus kasvab aasta-aastalt ning kvaliteetsesse ja omanäolisesse mööblisse ning sisustusaksessuaaridesse ollakse valmis järjest enam investeeritama. Nagu Jan Lepmaa Isku näitelgi ütles, otsitakse üha rohkem kvaliteeti ning hind ei ole sageli määrav, pigem tehakse ost pikaajalise ja hästi sobituva sisustuse valikul.