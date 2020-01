Annely Peebo kireks on sisekujundus 

Kusagil kümmekond aasta tagasi alustas Annely oma kodus sisekujundusega ja nüüd annab ta selles vallas nõu ka teistele. “Hätta ma ei ole jäänud ja olen oma valikutes kindel ning inimesed on minu tehtuga siiani rahul. Kui küsite, kust ma olen seda õppinud, siis vastus on lihtne, oma reisidelt.” Annely on näinud ja käinud nii erinevates maailma otstes ning saanud kogeda äärmiselt mitmekülgset ja erilist interjööride valikut. “Igast maailmajaost olen enda jaoks midagi salvestanud, aga loomulikult meeldib mulle ka sisustusajakirjadest inspiratsiooni ammutada.”

Oma maitselt ja joonelt ei ole Annely sisekujunduste loomisel väga skandinaaviameelne. “Klaas, betoon ja alumiinium pole kindlasti see, mida mina naudin. Need ruumid on külmad ja kalgid. Sellistes oleks minul raske elada.” Annely ütleb, et tema maitse on pigem rustikaalne. “Mulle meeldivad loodusmaterjalid puit, kivi jne. Ma armastan laiu treppe, kamina soojust ja lühtreid lagedes. Olen ise sellist laadi interjööris elanud ja elan kindlasti edasi ning annan nõu selle joone järgi ka teistele,” ütleb Annely ajakirjas TradeHouse.