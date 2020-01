Pimedal ajal aitab kodus õdusust luua mahe valgus 

"Täna on poodides nii palju erinevaid võimalusi, millega oma kodu hubasemaks muuta. Nendeks võivad olla erinevad vaibad, pleedid, padjad, küünlad," selgitab Kairi Apri-Laumets oma blogis. Valgustusel on väga suur osakaal kodu hubaseks muutmisel. Õige valgustuse valimisega on võimalik anda kodule täiesti uus nägu.

Kõik algab sellest, millised valgusallikad on eelnevalt kodus olemas. Tavapärane valgustus kodus piirdub enamasti lae-, põranda- või seinalambiga. Kui nüüd soovida natukene meeleolu ja hubasust juurde luua, siis võib tuuagi juurde erinevaid valgusallikaid.

"Kodu süda on köök ja elutuba. Kujuta ette pilti mõnusast ja hubasest elutoast, kus on mõnus diivan, millel on mugavad padjad ja käetoel asetseb pleed, mille saab vajadusel endale peale võtta ning diivanile kerra tõmmata. Lisa siia juurde veel küünlad aknalaudadele, söögilauale, kamina äärele ja juba on natukene õdusam," selgitab sisekujundaja. Küünaldega on muidugi selline lugu, et kui neid põleb liiga palju korraga, siis kipuvad nad toas õhku ära võtma. "Soovitan pigem kasutada kombinatsiooni küünlad koos teiste valgusallikatega. Küünalde hoidmiseks on erinevaid viise, kindlasti tuleb jälgida nende kasutust ja ohutust, sest tegemist on ikkagi lahtise tulega."

Väga mõnusat meeleolu loovad sisekujundaja sõnul väikesed kuplitega laualambid aknalaudade peal. "Minu arust on nii mõnus tulla õhtul pimedas koju, kui lamp põleb juba aknalaual. See tekitab alati tunde nagu oleks sind keegi kodus ootamas. Võimalusel tasuks osta sellised lampe, millel saab kupleid vahetada. Näiteks kevad-suvel võib kasutada heledamat tooni kuplit ja sügis-talvisel perioodil võib selle välja vahetada mõne sumedama kupli vastu. Kui valgusallikat valima hakata, siis soovitan valida kollane valgus valge valguse asemel ehk soojem valgus külmema valguse asemel. See juba iseenesest teeb hubasema olemise." Samas lugemise jaoks lambivalguses sobib külmem valgus rohkem. Nii võibki valgusallikaid valides kombineerida mõlemat sorti valgusega, sõltub kõik sellest, millega elutoas tegeletakse.

Poodidest leiab erinevaid valguskette ja milleks oodata jõuludeni, kui neid võib kasutada aastaringselt. Osad valgusketid on otse vooluvõrku ühildatavad ja osad on sellised, millel on patareidega toide. Selliste valguskettide eeliseks on see, et neid saab paigutada, kuhu iganes soov on, sest need ei sõltu seinakontakti olemasolust. Enamasti sobivad sellised valgusketid väiksemate pindade jaoks nagu klaasid, purgid ja erinevad alused.

Väiksemate valguskettidega saab teha ise erinevaid kompositsioone. Sõltuvalt kodu tüübist ja lahendusest, stiilist, ma usun leiab igaüks endale meelepärase.